كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - ضبط عاطل أطلق النار على عامل بسبب كلب في القليوبية

شهدت قرية شبرا هارس بطوخ مشاجرة بالأسلحة النارية بين عاطل وعامل، حيث أطلق الأول الرصاص على الثاني بسبب "كلب" وتم وتم نقل المصاب إلى مستشفى طوخ المركزى والقبض على المتهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من النقيب مصطفى كامل معاون مباحث مركز شرطة طوخ يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول "محمد.م." 30 سنة، عامل مصابا بطلق ناري بالقدم إثر مشاجرة مع عاطل.

وانتقل العميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية وبسؤال المصاب أقر بقيامه بالتشاجر مع شخص يدعى "أحمد.ي"، 33 سنة، عاطل لقيامه باصطحاب كلب وأثناء سيره به في أحد شوارع قرية شبرا هارس قام المصاب بمعاكسة الكلب فنشبت بينه وبين صاحب الكلب مشاجرة قام على إثرها صاحب الكلب بإطلاق الرصاص على المجنى عليه فأصيب بطلقة في قدمه وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيقات.