كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - الجيش اليمنى ينجح فى السيطرة على مواقع استراتيجية بصعدة
سيطرت قوات الجيش اليمني ، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن ، الاثنين، على مواقع استراتيجية بمديرية كتاف بمحافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف شنت هجوماً مباغتاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع ومتارس الميليشيا الحوثية في مديرية كتاف.
وتمكنت قوات الجيش بحسب المصدر، من تحرير سلسلة جبال سحامة ومرتفعات العاديات وجبال الوقار والهيج والسودة.
وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير أربع عربات عسكرية تابعة لهم وقتل جميع من كانوا بداخلها ووقوع أسير واحد.
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