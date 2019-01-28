كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - بحضور ميسي - المنتخب المغربي يواجه الأرجنتين ودياً

المنتخب المغربي

بعدما راجت أخبار بشأن تنظيم مباراة ودية بين المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني، أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم، الإثنين، أنه توصل لاتفاق مع الاتحاد الأرجنتيني لإقامة مباراة ودية بين المنتخبين، في شهر مارس المقبل، في الرباط.

وذكر بلاغ للاتحاد المغربي لكرة القدم، أن المنتخب المغربي الأول سيلاقي نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية بحضور نجمه ليونيل ميسي، في 26 مارس المقبل، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله بالرباط.

وتندرج هذه المباراة، وفق ذات المصدر، ضمن استعدادات أسود الأطلس لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في مصر، ابتداءً من 21 يونيوالمقبل.

وضمن المنتخب المغربي سابقًا تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات النهائية المؤهلة.