كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - عمرو الليثى يحقق حلم سيدة ويهديها مشروع بقالة

قال الاعلامى د. عمرو الليثى ان فقرة " حقق حلمك " من اقرب الفقرات الى قلبى ، وبنسعد عندما نستطيع تحقيق احلام وامنيات كل محتاج وايضاً رسم البسمة على شفاه تعانى من الالم

و انتقل الإعلامي عمرو الليثي، إلى إحدى الحالات الإنسانية السيدة نادية وعمرها 62 سنة وجوزها اتوفى من 13 سنة وقدرت تجوز كل اولادها وعاشت قصة كفاح طويلة لترعى اسرتها حتى انها قامت بالعمل كشيالة فى سوق العبور لتضرب اروع الامثلة فى الكفاح لام تربى ابنائها

وجقق الليثى امنيتها وقدم لها محل بقالة لكامل مشتملاته مهداة من واحد من الناس ليكون عون لها فى الحياة ،