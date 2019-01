كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - العرب يخطفون الانظار في المحافل العالمية .. مالك وشلهوب نجوم حفل SAG

سطع نجم ممثلان أميركيان من أصور عربية، في حفل توزيع جوائز نقابة السينمائيين وممثلي الشاشة "ساغ" في نسختها الـ25، هما الشاب رامي مالك ذو الأصول المصرية، وطوني شلهوب صاحب الأصول اللبنانية.

ونظمت النقابة حفل توزيع الجوائز، مساء الأحد، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونجح رامب مالك في إثبات جدارته واقتناص جوائز مرموقة، وحصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "bohemian rhapsody" أو "الملحمة البوهيمية"، الذي جسده فيه شخصية مغني الروك الراحل، فريدي ميركوري.

ويروي الفيلم قصة المغني البريطاني، الذي عرف بحركاته الكثيرة على المسرح وملابسه الضيقة، وقدم مجموعة من الاعمال "الخالدة"، أبرزها الأغنية الشهيرة "We Will Rock You".

وقال مالك بعد تسلمه الجائزة: "لقد استقيت طاقة منه (فريدي ميركوري). أن تعيش وتقدم أفضل ما لديك في الحياة"، مهديا جائزته إلى الفنان الراحل.

وكان مالك قد نال مطلع يناير الجاري جائزة "غولدن غلوب" عن الفيلم نفسه، وينتظر المنافسة على جائزة أوسكار أفضل ممثل في 24 فبراير المقبل.

أما طوني شلهوب، ذو الأصول اللبنانية، فقد حصد جائزة ساغ لأفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel".

وفيما يتعلق بجائزة أفضل ممثلة، نالت غلين كلوز الجائزة عن دورها في "ذي وايف".

أما فيلم "بلانك بانثر"، المرشح أيضا للأوسكار، فحصل على جائزة "أفضل طاقم".

يذكر أنه جوائز ساغ تعد مؤشرا للأعمال أو الفنانين الذين قد يحصدون الأوسكار، نظرا لأن 1200 من أعضائها يصوتون أيضا في إطار الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها المانحة للجائزة.