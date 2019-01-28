كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - رداً على خليها تعنس..البنات ترد ب ربنا نجدها نوسة وخليك في حضن ماما

أثارت حملة "خليها تعنس"، والتى أطلقها مجموعة من الشباب بهدف مقاطعة الزواج لإرتفاع التكاليف والمهور والمطالبات الغير منطقية خارج قدرتهم المادية، حالة من الغضب لدى الكثير من الفتيات الذين قاموا بالرد على الشباب بإطلاق حملات أخرى مثل "خليه يخلل"، "خليك فى حضن أمك"، واخيراً حملة "ربنا نجدها نوسة"، والتى أعلن عنها من خلال هاشتاج على مواقع التواصل الإجتماعى.

والجدير بالذكر أن أسم الحملة مأخوذ من إحدى مشاهد من فيلم اللمبى للفنان محمد سعد، وقد لاقى الهشتاج تفاعل العديد من الفتيات، الذين شاركوا فى نشر الحملة من خلال نشرها على صفحاتهم الشخصية، حيث قالت إسراء أشرف :" انت ماتجيش تتقدم لواحدة وتاخدها من بيت أهلها ويكونوا مجهزينها ب 100 او 200 او 300 الف حتى ويكونوا مديونين و دافعين دم قلبهم عشان بنتهم دي يكون عندها احسن حاجة ، عشان احنا اصلا فمجتمع متخلف بيفرض ع البنات والرجالة انهم يجيبوا حاجات حتكفيهم وتكفي عيالهم وممكن يورثوا منهم كمان لأحفادهم .. وفالآخر سيادتك رافض تكتب قايمة ولا شايف ان طلبات اهل البنت دا افترا او كتير وتقول *خليها جنب أبوها*".

وبينما رأى البعض إنه رد طريف على حملات الشباب، حيث قالت أسماء سمير ساخرة :"قال تعنس قال"، كما قالت داليا محمد "ما الذى بين نوسة وربها كى ينجدها".

قالت دعاء:"حد عمل هاشتاج خليها تعنس أحب أقوله أن الستات و البنات ليست سلعة و لا أظنك ترضاه على اختك أو بنتك .. و إذا كان هناك بعض الناس يغالون فى طلبات الزواج فده مش مبرر أبدا للغباء ده .. طيب البنات عملت حملة و سمتها خليك فى حضن أمك".

وأضافت منار :"حملتين ضد بعض !.. خليها تعنس خليه يخلل هذا مؤشر خطير على مجتمعنا ويحد من الترابط والامتناع عن ما حلل الله به وهو الزواج والحب وزيادة النسل ..ياريت مش كل حاجة ننقاد وراها دون التعرف على النتائج السلبية".

وعارض شاهين فكرة الهاشتاجات بين الفتيات والرجال، قائلاً :" لا حول ولا قوة إلا بالله هي مين اللي خليها تعنس أختك ولا بنتك ومين اللي خليك في حضن أمك ابنك ولا أخوك ..انتوا كده ضد سنة الله فى الأرض".

وسخر محمد من الحملتين، قائلاً :" خليه تعنس دى حمله الشباب، البنات عملت حملة بردوا اسمها خليه يخلل وكل دا بسبب مطالب الأهالى المبالغ فيه من شبكه ومهر وشقه وعفش وأهم حاجه النيش".



