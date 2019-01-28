كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - خروجات النهارده سينما ومسرح

والمحافظات، اليوم الإثنين، الثامن والعشرين من يناير 2019، فعاليات يأتي بيانها، كالتالي:

سينيما

"هدية وديع إلى سلمى" في بيت السناري يعرض صالون "قنديل أم هاشم" في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، الفيلم الوثائقي "هدية وديع إلى سلمى" بحضور صاحبته الكاتبة العراقية أنعام كجه جي، ويدير الصالون الكاتب الصحفي سيد محمود، وذلك في تمام السادسة مساءً.

موسيقى "عمر خيرت"في مكتبة الإسكندرية تستضيف مكتبة الإسكندرية حفلا موسيقيا لأوركسترا عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وذلك بمركز المؤتمرات، القاعة الكبرى، في تمام الثامنة مساءً.

ندوات ومعارض "الذاكرة الثقافية" على المسرح الصغير تقيم دار الأوبرا المصرية ندوة في إطار "سلسلة الذاكرة الثقافية" تديرها غادة الوكيل، على المسرح الصغير، في تمام الثامنة مساءً.

"زهراء سلامة" في طلعت حرب الثقافي يعقد مركز طلعت حرب الثقافي لقاء مع كاتبة الأطفال زهراء سلامة، وذلك في تمام الواحدة ظهرا.

"حسن الإمام" في ذاكرة المعرض تشهد قاعة "ذاكرة المعرض" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة عن المخرج حسن الإمام، ضمن محور الاحتفال بمئوية الأعلام، بحضور زينب الإمام، يوسف حسين الإمام، والفنانة نبيلة عبيد، والمخرج سمير سيف، وذلك في تمام الخامسة مساءً.

"سمير صبري" في قاعة السينما تشهد قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لقاء مع الفنان سمير صبري، وذلك في تمام الخامسة مساءً.

"الحرف التقليدية" في مكتبة القاهرة الكبرى تنظم مكتبة القاهرة الكبرى في السابعة مساءً، ندوة ثقافية بعنوان "الحرف التقليدية في مصر عبر العصور"، ويدير اللقاء الأستاذ الدكتور حسام الدين إسماعيل.

مسرح "حكاويهم" في ساقية الصاوي تستقبل ساقية الصاوي فريق "سوا المسرحي" بعرضه المسرحي "حكاويهم"، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساءً، بقاعة الحكمة.