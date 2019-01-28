كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أزمة أسعار السيارات

السيارات

تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أزمة أسعار السيارات

تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أزمة أسعار السيارات

تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أزمة أسعار السيارات

كشف اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن اتخاذ إجراءات لتشكيل لجنة مشتركة من جهاز حماية المستهلك والضرائب والتهرب الضريبي ومصلحة الجمارك، لوضع قاعدة معلومات تامة لأسعار السيارات، متابعًا: "اللي هيزود السعر عما أقر به أمام الجمارك هيبقى متهرب من الضرائب".

وقال عبد المعطي، خلال حواره مع برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "one"، مساء اليوم السبت، إن الجهاز يعمل وَفقًا للقانون وليس بطريقة ارتجالية، والجهاز سبق واجتمع بكل وكلاء السيارات ووجَّههم إلى أن الزيادة التي أعقبت زيادة الدولار الجمركي ليس لها مبرر وعشوائية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا يوجود قانون يحدد تسعيرًا جبريًّا للسيارات، لكنها تخضع للعرض والطلب، لكن اللجنة المنتظر تشكيلها قادرة على وضع معايير محددة.