كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - أطعمة ضرورية لبناء الجسم والحفاظ على الجمال

مستحضرات العناية بالجسم والشعر هي الشغل الشاغل لمعظم النساء. فكل امرأة ترغب في ابراز جمالها، والحصول

على البشرة المثالية، والشعر القوي اللامع والجسم المشدود. جميعنا نبحث عن المستحضرات الصناعية التي توفر لنا

ذلك، بالرغم من وجود طريقة أسهل وأوفر من ذلك. فكل السعي الى الجمال قد يذهب سدى إذا لم نتبع نظام غذائي

يضمن صحة ونضارة الجسم والشعر. فيما يلي أفضل الأطعمة التي تساعد على بناء الجسم والحفاظ على صحة

البشرة والشعر.

الأطعمة التي تحتوي على البروتين : البروتين مسؤول عن بناء الأنسجة والعضلات وأيضا الشعر والجلد. البروتين

يحفز عملية التمثيل الغذائي ويساعدك على التخلص من الكيلوجرامات الزائدة، عن طريق المساعدة في حرق

الدهون.

احرصي على تناول البروتين مع الكثير من الماء والفواكه والخضراوات. ومن امثلة الأطعمة التي تحتوي على

البروتين منتجات الالبان، البيض، الأسماك، الدواجن والمكسرات. الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات :

الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة ولكن أيضاً هي السبب المعروف للجميع لزيادة الوزن. لذلك يجب تناول

الكربوهيدرات بحرص. الكربوهيدرات البسيطة تشكل مصدر سريع للطاقة، ولكنها تُفقد بسهولة أيضا. لذلك يجب

تجنب هذا النوع من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، حبوب الافطار والحلوى.أما

الكربوهيدرات المركبة والتي يجب عليك تناولها مثل الحبوب الكاملة والذرة والأرز البني والفواكه. الأطعمة

التي تحتوي على الدهون : ترتبط كلمة الدهون بزيادة الوزن، ولكن الحقيقة أن الدهون مهمة جداً للصحة فهي

التي تكون الجدران الخلوية لكل انواع الخلايا في الجسم. الدهون ضرورية أيضاً لتماسك الجلد ومرونته والحفاظ

على نضارته. كما أنها تنقي الجسم من السموم. ولكن عليك الانتباه الي الى تناول الدهون المفيدة وهي الدهون

الغير مشبعة والتي توجد في زيت الزيتون، الافوكادو، جوز الهند، البيض والتونة وسمك السلمون.