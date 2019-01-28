كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - محافظ القاهرة: تقديم مساعدات لـ 160 مسن مشرد و110 أطفال بلا مأوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن فرق مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى، تمكنت على مدار الـ5 أيام الماضية من إنقاذ 160 حالة من المشردين والكبار الذين فقدوا المأوى، بالإضافة إلى إنقاذ وفحص 110 طفل من أطفال الشوارع وحالات التسول.

وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات خاصة، أن 10 حالات من المشردين استجابوا لفرق التضامن الإجتماعى وتم إيداعهم بدور رعاية، كما تم إيداع 5 حالات من أطفال بلا مأوى فى دور رعاية الأطفال الملائمة لأعمارهم، فى حين تم التواصل مع باقي الحالات وذويهم وتمت عودتهم وتسليمهم إلى أسرهم مع تقديم كل احتياجاتهم الحياتية اللازمة لعودة الأمان والدفء الأسرى لهم.

وأشاد المحافظ بجهود مديريتى التضامن الاجتماعى والشئون الصحية فى تفعيل مبادرة "حياة كريمة" مشيرا إلى أن هناك 5 فرق مشتركة من الجانبين مزودة بسيارة مجهزة من التضامن الاجتماعى بها "مسعفين، وأخصائى نفسى، وأخصائى اجتماعى" ، بالإضافة الى بطاطين ووجبات جاهزة يتم توزيعها طبقًا لإحتياجات الحالات ويرافقهم سيارات إسعاف لتوقيع الكشف الطبي السريع وإحالة الحالات المرضية إلى المستشفيات في حالة الاحتياج إلى ذلك.