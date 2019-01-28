كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - استاذ طب وجراحة العيون: الأجهزة الالكترونية ترفع معدلات الإصابة بـ «قصر النظر».. فيديو

قال الدكتور شريف جمال، أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى قصر العيني، إن مشاكل الإبصال لدى الكبار كثيرة وسببها عدم الفحص في الصغر.

وأضاف، شريف جمال، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك نسبة كبير من الأطفال يصابوا بالحول أو الكسل في العين، موضحا أن الطفل يجب أن يتم علاجه قبل سن الـ 5 سنوات من أمراض العيون حتى لا تؤثر عليه في الكبر.

وتابع أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى قصر العيني، أن الكشف عن طلاب المدارس ضمن حملة «نور حياة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستجعل الأطفال يعيشون حياة طبيعية.

وكشف الدكتور شريف جمال، أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى قصر العيني، أن الكمبيوتر والآيباد والتليفونات، والأجهزة التكنولوجية الحديثة أدت إلى الإصابة ب«قصر النظر» وصلت إلى 20%.