كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - تحديد موعد مباراتي المقاولون مع الاسماعيلي والزمالك

الزمالك

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم موعد اقامة مباراتي الاسماعيلي مع المقاولون ضمن الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز والمقاولون مع الزمالك ضمن الجولة 25 للمسابقة ، بحيث تقام الأولى 7م السبت 9 مارس المقبل والثانية 7م الأربعاء 13 مارس المقبل على ملعب ستاد بتروسبورت ، فيما لم يتحدد مكان المباراة الأولى بعد.

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