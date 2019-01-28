كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - تحليل DNA يحل لغز حمل مريضة الغيبوبة منذ 10 سنوات

كتبت / مرفت شحاتة

تحول الممرض الأمريكى ناثان ساذرلاند ، من ملاك رحمة ، الى شيطان رجيم ، واستغل مريضة غيبوبة ، جنسيا ،

لمدة 10 سنوات ، واللافت أن هذه المريضة ظهرت عليها بوادر الحمل ، مما دفع إدارة المركز الطبى إلى إجراء

تحليل DNA لكل العاملين لتحديد مرتكب هذه الجريمة التى أثارت الجدل فى الأوساط العملية إن ناثان ساذرلاند ،

الذى يبلغ من العمر 36 عاما ، ويعمل ممرض فى أحد المراكز الطبية الصغيرة، بولاية أريزونا بالولايات المتحدة،

استغل عمله فى رعاية مريضة تلبغ من العمر 26 عاما، ترقد فى المركز غائبة عن الوعى ، منذ ما يقرب الـ 10

سنوات، تعرض خلال هذه السنوات الى عمليات اغتصاب مستمرة عن طريق ساذرلاند ، الى أن ظهرت عليها

علامات الحمل . وبعدما قامت إدارة المركز بإبلاغ الشرطة عن الواقعة ، تم إجراء تحقيقات مكثفة تخللها إجراء

تحليل لجميع العاملين الذكور ، ومطابقتة مع الحمض النووى للجنين ليتم تحديد المتهم الذى تم اعتقاله .