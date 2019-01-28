كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - تحليل DNA يحل لغز حمل مريضة الغيبوبة منذ 10 سنوات
كتبت / مرفت شحاتة
تحول الممرض الأمريكى ناثان ساذرلاند ، من ملاك رحمة ، الى شيطان رجيم ، واستغل مريضة غيبوبة ، جنسيا ،
لمدة 10 سنوات ، واللافت أن هذه المريضة ظهرت عليها بوادر الحمل ، مما دفع إدارة المركز الطبى إلى إجراء
تحليل DNA لكل العاملين لتحديد مرتكب هذه الجريمة التى أثارت الجدل فى الأوساط العملية إن ناثان ساذرلاند ،
الذى يبلغ من العمر 36 عاما ، ويعمل ممرض فى أحد المراكز الطبية الصغيرة، بولاية أريزونا بالولايات المتحدة،
استغل عمله فى رعاية مريضة تلبغ من العمر 26 عاما، ترقد فى المركز غائبة عن الوعى ، منذ ما يقرب الـ 10
سنوات، تعرض خلال هذه السنوات الى عمليات اغتصاب مستمرة عن طريق ساذرلاند ، الى أن ظهرت عليها
علامات الحمل . وبعدما قامت إدارة المركز بإبلاغ الشرطة عن الواقعة ، تم إجراء تحقيقات مكثفة تخللها إجراء
تحليل لجميع العاملين الذكور ، ومطابقتة مع الحمض النووى للجنين ليتم تحديد المتهم الذى تم اعتقاله .
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