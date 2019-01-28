كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - بالفيديو.. الباطن يهزم الفيصلي بهدفين في الدوري السعودي

الباطن

فاز نادي الباطن، على الفيصلي، بنتيجة هدفين نظيفين، في إطار المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز رائد عبدالله الغامدي الهدف الأول للباطن في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، فيما سجل كريسان الهدف الثاني في الوقت القاتل من ضربة جزاء.

ارتفع رصيد الباطن عند النقطة 18 ليحتل المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة محتلًا المركز السابع من الجدول.