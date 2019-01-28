كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - ضبط 305 آلاف جنيه مع راكب بمطار القاهرة

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب مسافر على طائرة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة، حاول تهريب 305 آلاف جنيه مصرى للخارج.

اشتبهت الخدمة المعينة من إدارتى "البحث الجنائى - تأمين الركاب" على جهاز كشف الحقائب فى وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر مخبأ بداخل جيوب سرية أعدت خصيصا للتهريب على مبلغ مالى قدره 305 آلاف جنيه مصرى.

وأمر اللواء أحمد الأنور، مدير أمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.