كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - جابر نصار في ضيافة جمال عنايت بالقاهرة اليوم.. الليلة

يستضيف الاعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج القاهرة اليوم الذي يبث عبر فضائية اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف، الدمتور جابر نصاررئيس جامعة القاهرة السابق واستاذ القانون الدستوري.

كما تفتح الإعلامية بثينة توكل، ملف مشاكل المدارس البريطانية. وستقوم باستضافة عدد من أولياء الأمور للتعرف علي مشاكلهم.

كما يستضيف القاهرة اليوم، ملف الجينات و علاقتها بالسعادة والسلوك /احمد ايهاب استاذ الوراثة البشرية والطب الجزيئي. يذكر أن برنامج القاهرة اليوم من تقديم كلا من جمال عنايت وبثينة توكل وادوارد وإشراف فهيمة أحمد وإخراج محمد عاطف.