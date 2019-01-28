كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - تعرف علي فوائد الشعير لصحة الجسم وطرق متعددة لتناوله

يعد الشعير أول نبات استعمله الإنسان في الغذاء، وعلى مر السنين بات الشعير مكون أساسي في التغذية ويدخل في تحضير بعض الأدوية والعلاجات الطبية و الشعبية.

فوائد الشعير المغلي للجسم:

- شرب مغلي الشعير يحسن من العضلات ويقي من تشنجاتها.

- الشعير يعتبر مطهر للكلى ويساعد في إزالة السموم منها.

- يعمل الشعير على ترطيب الحلق وعلاج مضاعفات نزلات البرد على الحلق.

- يساهم ماء الشعير المغلي في علاج السعال.

- يحتوي الشعير على الحديد والمنجنيز والنحاس والفسفور لذلك فهو مهم لصحة الجلد و الشعر.

- الكالسيوم في الشعير مهم لصحة وسلامة الأسنان وذلك بسبب احتواءه على كمات كبيرة من الكالسيوم.

- مغلي الشعير مفيد للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي مثل التهابات الأمعاء والتهابات المعدة.

- الفيتامينات و المعادن في مغلي الشعير مهمة لصحة القلب والشرايين.

- يعزز الشعير من مناعة الجسم وينشط الدورة الدموية.

- شرب مغلي الشعير يساعد على تهدئة الأعصاب.

- يمكن أن يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم و التقليل من ارتفاع ضغط الدم.

ملاحظة.. قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.