كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - اتفرج.. بريجيت ماكرون تزور الاهرامات



زارت بريجيت ماكرون قرينة الرّئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منطقة اثار الهرم، علي هامش زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية. حيث كان فى استقبالها الأثري أشرف محي مدير عام منطقة الأهرامات، الذي اصطحبها في زيارة استغرقت ما يقرب من ساعتين بدأت بجولة حول الهرم الأكبر و متحف مركب الشمس و تمثال أبو الهول و انتهت ببانوراما أهرامات الجيزة حيث استمعت خلالها لشرح مفصل من محي عن تاريخ المنطقة الأثرية و مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة و مشروع ترميم تمثال أبو الهول و مشروع تطوير منطقة الاهرامات كما حرصت على التقاط الصور التذكارية لها بالمنطقة أمام تمثال أبو الهول و البانوراما.















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