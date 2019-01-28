كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - الفنان التونسي فادي كريم : مصر بوابة الفنون للدول العربية

قال الفنان التونسي فادي كريم، إنه جاء إلى مصر منذ عامين وتم تكريمه من دار الاوبرا المصرية كأحد الوجوه الشابة.

وأضاف كريم، خلال لقائه مع الإعلاميين عمر الأطرقجي وولاء غانم ببرنامج يوم جديد، المذاع على فضائية الغد، أن مصر تعتبر بوابة الفنون لكل الدول العربية، لافتًا إلى أن أغنية "بتناديني تاني ليه" لاقت نجاحًا جماهيرًا كبيرًا.

وأشار المطرب التونسي إلى أن مشاكل الإنتاج من أهم التحديات التي تواجهني في الفترة الحالية، موضحًا أنه يسعى دائمًا لتقديم محتوى فني يحمل معانٍ قوية ويبتعد عن الكلمات الركيكة.