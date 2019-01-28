كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - عبد العال: انتخابات الأنظمة السابقة وراء انتشار العشوائيات في مصر

رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مطالبات بعض النواب بفتح التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ليمتد إلى الحالات التي وقعت عقب التصوير الجوي الذي تم في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧، والذي تحتكم إليه الحكومة في حصر المخالفات، وكذلك ليمتد إلى المباني التي لم تصل إليها المرافق بعد.

وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إن المباني المخالفة كانت تتم في الماضي، في أوقات انتخابات المحليات والبرلمان، وذلك في عهد الأنظمة السابقة، واصفًا ذلك بالفساد.

وأضاف أن الدولة لن تسمح بعودة الفساد مرة أخرى ولن ترضى بذلك: "نريد دولة حديثة وليس دولة عشوائيات لا سيما أن ظاهرة العشوائيات لا توجد إلا في مصر".