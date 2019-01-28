كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - عمرو الليثى يشيد بدكتور مصرى يحصل على الوسام الملكى

اشاد الاعلامى د. عمرو الليثى خلال مقدمة برنامج واحد من الناس على شاشة النهار بالنماذج المضيئة فى مصر وفى الخارج ونسلط عليها الضوء اكتر خصوصا لو كان هدفها خدمة المجتمع والانسانية بصفة عامة

وقال الليثى لفت نظرى على السوشيال ميديا خبر عنوانة : مصرى يحصل على الوسام الملكى للعمل التطوعى وجراحات القلب المفتوح وهو الدكتور صلاح سعيد استشارى امراض القلب فى احدى مستشفيات هولندا حصل على الوسام الملكى الرفيع بدرجة فارس من العائلة الملكية الهولندية عن اعمالة الرائدة فى الطب واعمالة التطوعية وفى مقدمتها اصطحاب الوفود الطبية ونقل المعدات الطبية لمصر بالمجان طوال السنوات الماضية وحتى الان دكتور صلاح قال ان الفكرة جت لة لما لقى عدد كبير من المرضى على قوائم الانتظار مع ضعف المعدات وارتفاع الاسعار واحتياج الناس وقرر عمل المبادرة التطوعية اللى بدأها فى هولندا بعد ما تحدث مع مجموعة من اصدقاؤة المصريين فى هولندا وقال لهم : عاوزين نخدم اهالينا لتقليل قوائم انتظار المرضى وبدأ بالتطوع لمستشفى ام المصريين ومعهد ناصر فى شبين الكوم والاسماعيلية والسويس وقنا وارسل سيارت اسعاف لكل المستشفيات لسد العجز وكمان ارسل كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة واكد انة مستمر فى العمل التطوعى حتى وصل الى افريقيا وذهب الى تنزانيا واثيوبيا لرفع مستوى العلاج هناك ومدهم بالالات والمعدات وتدريب الممرضين ايضا

و قال دكتور صلاح ان المستشفى التى يعمل بها فى هولندا لديها مؤسسة خيرية يتبرع فيها كل العاملين شهريا بيوم واحد من رواتبهم للانفاق على هذة الخدمات الطبية الحقيقة حسيت بفرحة كبيرة ان العمل التطوعى بياخد اشكال مختلفة وبيقوم بة ناس يمتلكوا الاحساس العظيم بالمسوؤلية تجاة بلدهم واهلهم وناسهم وهو نفس الدور اللى بنحاول نعملة ومستمرين فية بكل مانملك من امكانيات واتصالات وخبرات علشان نعيد الابتسامة لاى مريض ونرسم الفرحة على وجة كل محتاج للمساعدة باى شكل من الاشكال

ووجه الليثى تحية شكر وتقدير باسم واحد من الناس الى دكتور صلاح سعيد وتعظيم سلام له وباقول الف شكر على مجهودك وحماسك واحساسك بكل الناس