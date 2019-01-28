كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - غادة والي تشهد توقيع بروتكول تفعيل مشروع رفيق المسن

كتب - محمود عبد العال

شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتفعيل مشروع رفيق المسن وذلك بين وزارة التضامن الاجتماعى ومعهد علوم المسنين بجامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال رعاية المسنين وهى جمعية الصالحات الباقيات وجمعية الرعاية بالمحبة وجمعية الرعاية الاجتماعية بكرموز الاسكندرية.

وياتى هذا البرتوكول الذى وقع بمقر الديوان العام لوزارة التضامن الاجتماعى وشهده عدد واسع من المهتمين في إطار التنسيق والتعاون بين الاطراف الثلاث الموقعة لاستغلال الامكانات المتاحة لصالح المسن ، تنفيذاً لسياسة الرعاية التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى للمسنين حيث يستهدف البروتوكول الموقع الى تفعيل وتطبيق مشروع رفيق المسن لايجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن من خلال وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الاهلية الشريكة ذات الخبرة فى مجال رعاية كبار السن.

ويستهدف مشروع رفيق المسن الحفاظ على الترابط والتماسك الاسرى وابقاء المسن وتقديم الرعاية له فى مسكنه الذى قضى فيه مشوار حياته و توفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين حيث يقوم المشروع يتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم أو بداخل المؤسسات الإيوائية مع توحيد المعارف والمفاهيم الخاصة بالمسنين وخصائصهم .

مع وضع تصور تنظيمى قانونى لمهنة رفيق المسن بما يضمن حقوق المسنين ، اضافة الى تدريب شباب الخريجين من الجنسين على خدمة المسنين فى اطار من منهج تدريبى منظم وموحد وشامل لاعداد وتاهيل جليس المسن مع تشجيع الجمعيات على العمل فى المشروع ايضا توفير قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن وتاهيل وتدريب 150 رفيق مسن.

ووفقا لبنود البروتوكول تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بتجميع كافة الحقائب التدريبةالخاصة بتدريب رفيق المسن والتنسيق بين الاطراف المعنية لتدريب 150 رفيق مسن على مستوى النطاق الجغرافى للمشروع كذلك التنسيق مع الهيئة القومية للتامين الاجتماعى واستحداث كودتامينى جديد باسم رفيق المسن مع اعتماد شهادة اجتياز البرنامج التدريبى من خلال معهد علوم المسنين ببنى سويف على أن تلتزم الجمعيات المعنية باختيار واعداد وتشغيل رفيق المسن باتاحة البرامج التدريبة ليتم مراجعتها وتوفير فرص العمل لمن يتم تدريبهم.

ويأتي البروتوكول الموقع والذى يمتد مدة تنفيذه على مدى سنة على مستوى 3 محافظات كمرحلة اولى وهى محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة فى ضوء الاهتمام الذى توليه وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية المسنين وتقديم الخدمات لهم حيث تم اعادة تفعيل اللجنة العليا لكبار السن والتى تختص بتحسين جودة الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن فى مصر حيث اوصت اللجنة بتفعيل مشروع رفبق المسن والذى يستهدف تقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الاساسية وتوفير الرعاية المنزلية للمسن داخل الاسرة باعتيارها افضل من الرعاية داخل المؤسسات الإيوائية.

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان مشروع رفيق المسن ياتى تنفيذاً لسياسة الرعاية التى توليها وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية المسنين والذى ياتى كمشروع قومى يستهدف توفير الرعاية للمسن فى مسكنه فى ضوء تغير مفهوم الاسرة الممتدة وارتفاع متوسط الاعماروتزايد الاعباء وانه يضمن حقوق رفيق المسن فى التأمينات والمعاشات كذلك الحفاظ على الترابط الاسرى مشيرة الى ان هناك اتجاه نحو التوسع فيه على مستوى المحافظات.

وأضافت "والي" أن مهنة رفيق المسن تحتاج الى مسار مهنى وتدريبى واعتماد يضمن اقبال الشباب عليها وانها ستتضمن توفير التامين الاجتماعى والمعاش لضمان استمراريتها وستتضمن 3 مراحل لتوفير الرعايةالمتكاملة وفقا لاحتياجات المسن من الانشطة و التغذية السليمة والرعاية.



