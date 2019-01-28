كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - السفير عبد الرحمن صلاح فى حوار خاص لـ"90 دقيقة" مع محمد الباز

يستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية السفير عبد الرحمن صلاح ، أخر سفراء مصر فى تركيا ، وحديث كاشف عن مؤلفه الجديد "كنت سفيرا لدي السلطان" والذى يحكى تفاصيل فيه العلاقات المصرية التركية من 2010 الى 2013 تلك الفترة التى شهدت 4 رؤساء لمصر، كما يكشف عن تفاصيل جديدة ترصد فيها علاقة الإخوان بالرئيس التركى رجب الطيب اردوغان .

وفى الحوار يكشف السفير عبد الرحمن صلاح عن أهداف وخطة تركيا في السيطرة على العالم الإسلامي ،وكيف ظهرت نوايا تركيا مع تولي الإخوان الحكم في مصر ،وعلاقة الرئيس المعزول محمد مرسى بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، ولماذا تدهورت العلاقات بعد عزل الإخوان الإرهابية بعد ثورة يونيو 2013 إلى حد طرد السفير التركي وسحب السفير المصري ، وماذا عن دعم تركيا للجماعة الإرهابية وسعيها لنشر الفوضى فى مصر .

ويواصل الإعلامى محمد الباز مبادراته اليومية بعنوان "كاتب وكتاب" للتوعية والتعريف بالكتب الجديدة فى معرض الكتاب من خلال عرض عدد من أغلفة الكتب وملخص عنها والتى أرسلها مشاهدو البرنامح على صفحته الرسمية بفيس بوك، وكذلك حملته لدعم المستشفيات الجامعية ومستشفيات الأورام فى المحافظات المختلفة.