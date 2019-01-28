كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - الرئيس الفرنسى : أوقفنا مخربين من "السترات الصفراء" وقدمناهم للمحاكمة

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن الدستور الفرنسى يحمى حرية التعبير، مشيرا إلى أن المظاهرات التى شهدتها بلاده خلال الفترة الأخيرة تعبر عن غضب بعض الفئات.

كانت فرنسا شهدت على مدار الأسابيع القليلة الماضية تظاهرات أطلق عليها "السترات الصفراء".

وأضاف الرئيس الفرنسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية تحرص على ضمان حرية التعبير، معربًا عن أسفه الشديد لسقوط بعض الضحايا خلال التظاهرات.

واتهم بعض المتطرفين والمخربين بارتكاب تجاوزات خطيرة، كاشفا عن توقيف بعض المتظاهرين وتقديمهم إلى المحاكمة.