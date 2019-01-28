كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - إحالة مدرس للمحاكمة لاتهامه بسبب التحرش الجنسي لتلميذة ببورسعيد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس أول لغة عربية بإحدى المدارس الإبتدائية بمحافظة بورسعيد سابقًا للمحاكمة العاجلة، كما أمرت باستبعاده عن العمل بالتدريس؛ لاتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذة بالصف الثالث الإبتدائي.

وكانت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الثاني - تلقت شكوى والدة إحدى التلميذات بالصف الثالث الإبتدائي بإحدى المدارس ضد معلم اللغة العربية بالمدرسة لتحرشه جنسيًا بنجلتها وذلك وفق بلاغ إدارة جنوب بورسعيد التعليمية، حيث تم استبعاد المتهم المذكور عن أعمال التدريس فور اكتشاف الواقعة.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٨ أمام الشربيني حلمي رئيس النيابة، بإشراف المستشار هشام أبو الوفا نائب رئيس الهيئة، واستمعت لأقوال والدة التلميذة التي أفادت بأنه حال عودة نجلتها للمنزل عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجدتها في حالة رعب وخوف شديد، وبسؤالها عن سبب ذلك قررت أن المتهم قام باستدعائها داخل أحد الفصول الخالية بالمدرسة وقام بالإمساك بها عنوة والقيام بالعديد من الأفعال والملامسات الجسدية كنوع من التحرش الجنسي والانتهاك الجسدي لها، ولم ينقذها إلا أن عدد من زميلاتها شاهدنها من شباك الفصل وسارعت إحداهن بفتح باب الفصل لتبلغ الجاني بأن مدير المدرسة يطلب حضور التلميذة - المجني عليها - حتى تتمكن من اصطحابها ومغادرة الفصل.

واستمعت النيابة أيضًا - وفي حضور الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة - لأقوال التلميذة المجني عليها التي قررت مضمون أقوال والدتها، وشهادة عدد من زميلاتها واللاتي قررن مشاهدتهن للمتهم المذكور أثناء قيامه بتلك الأفعال بحق المجني عليها خلال اليوم الدراسي وذلك عبر نافذة حجرة الفصل، كما تواترت أقوالهن على أن المتهم المذكور تكرر منه من قبل تلك الانتهاكات الجسدية لعدد من التلميذات ومحاولته اصطحابهن لأماكن خاليه بالمدرسة وملامسة أجسادهن والتحرش بهن جنسيًا.

وبناءً على ما تقدم انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهم المذكور للمحاكمة العاجلة مع استبعاده عن كافة أعمال التدريس لحين الفصل في الدعوى.

وأهابت النيابة بالقائمين على منظومة التربية والتعليم مراعاة كافة ما تضمنته توصياتها المتكررة في هذا الشأن حيال توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات التعليمية على اختلافها سواء فيما يتعلق بالرقابة الداخلية داخل أروقة المؤسسات التعليمية أو حسن اختيار القائمين عليها خاصة في مراحل التعليم الأساسي وتوعية الطالبات والطلبة بحقوق السلامة الجسدية وتفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين داخل تلك المؤسسات لخلق آلية آمنة للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم في حينها.