كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - الليلة - طلعت زكريا يكشف أسرار مسيرته الفنية مع اﻻعلامي عمرو الليثي

في أمسية فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الاثنين من برنامج واحد من الناس علي شاشة النهار يحل النجم طلعت زكريا ضيفا علي اﻻعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس ويكشف طلعت زكريا أسرار خاصة حول أعماله الفنية الجديدة السينمائية والمسرحية بالإضافة الي ابرز الأعمال خلال مشواره الفني

كما حضرت الفنانة ايمي طلعت زكريا تسجيل الحلقة مع النجم طلعت زكريا وكشفت العديد من الأسرار عن والدها والجوانب الإنسانية في شخصيته

كما يتناول اللقاء الحديث عن نشاته بالإسكندرية وكيف كانت بدايته الفنية ونقطة الانطلاق في حياته الفنية ، بالإضافة الي الأزمة الصحية التي تعرض لها والعديد من الكواليس والأسرار التي تذاع لأول مرة من خلال برنامج واحد من الناس مع اﻻعلامي عمرو الليثي

يذاع البرنامج اليوم الاثنين في العاشرة مساء عبر شاشة قناة النهار