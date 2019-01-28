كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 05:55 مساءً - السيسي - إرادة المصريين وحدها تحفظ لى منصبى ونقود بلادنا بشرف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في منطقة لها خصوصيتها ولسنا كالولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، جاء ذلك ردًا على سؤال الصحفيين الفرنسيين بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف الرئيس السيسي: أقف هنا اليوم بإرادة مصرية وإذا غابت هذه الإرادة لن استمر يومًا، نتكلم عن منطقة مضطربة ونحن جزء منها وتصدينا لمشروع إقامة دولة دينية في مصر".

وأشار الرئيس إلى أن هناك جهدًا كبيرًا بذلته الدولة لتوفير خدمات اجتماعية ملائمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والتآخى.

وقال " لدينا أكثر من 45 ألف منظمة مجتمع مدنى تعمل فى مصر ولا نريد اختزال حقوق الإنسان فى مصر فى حرية الرأي فقط".

وتابع قائلًا: نحن لا نراكم بعيوننا المصرية ولكن نراكم بعيوننا الأوروبية ونتمنى منكم ذلك أنتم مطالبون بأن ترونا بعيون مصرية لا أوروبية.

وقال السيسي: "إحنا بنقود بلدنا بالشرف والعزة والأمانة، علشان نعمل مجتمع يليق بمصر اللي إحنا بنتكلم عنها، واللي تاريخها إنتوا شوفتوه من 5000 سنة، ولما أقوم ببرنامج هو الأكبر على الإطلاق في العالم كله لعلاج فيروس سي، كانت مصر فيها ملايين من المواطنين مصابين بهذا المرض، لما الدولة المصرية تعمل مسح طبي لـ55 مليون مصري حتى تتأكد من سلامته والمصاب بالمرض تعالجه".

وتابعأ ن مصر لن تقوم بالمدونين، "بقولهالكوا بمنتهى الصراحة، مصر ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من جانب أبنائها، إحنا بنعمل إصلاح سياسي واجتماعي وسياسي وديني، هو كان في حد يقدر يتكلم عن مسار العلاقة بين بعضها وبعض، إحنا مبقاش مقبول عندنا نقول مسلم ومسيحي هو مصري وبس، والذي لا يؤمن على الإطلاق بقى ليه مكان، ودي ممارسات بنفذها بالفعل، حتى تخرج مصر للمنطقة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي".

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيره الفرنسي، في قصر الاتحادية: "في مصر هنا بيتخرج كل سنة مليون، أشغلهم إزاي؟، أجيبلهم شغل منين، أعمل إيه، حد يقولي أعمل إيه وأجيب منين، وأحل المسائل دي إزاي، آسف إني أقول إن المدونين بيتكلموا لغة تانية خالص غير الواقع اللي بنعيشه، معندناش حاجة نخجل نقولها ولا نخاف منها أبدا".