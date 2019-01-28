بالصور| نيللي مقدسى في "فوتوسيشن" جديد

حرصت الفنانة نيللي مقدسي، على مشاركة جمهورها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور مرتدية فستان أسود و"بوت" طويل تحت الركبتين، له كعب عالي، من اللونين الأبيض والأسود، "ستايل" جلد الثعبان، داخل منزلها.

وعلقت على الصور قائلة: "أديش أوقات بتتمنوا يطلعلكن مارد من شي فانوس ليحققلكن أمنياتكن؟ طيب إذا قلنا بدكن أمنية واحدة تحققوها شو بتكون".

​