بالصور| مريم أوزرلي بإطلالات جريئة في أحدث "فوتو سيشن"

خضعت الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة عربيًا باسم "السلطانة هويام"، لأكثر من جلسة تصوير خلال الأيام الماضية، أطلت خلالهم بإطلالات متنوعة بين الكلاسيكي والجريء.

ونشرت "مريم" مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، ظهرت خلالهم بفستان طويل باللون الأحمر منقوش بالورود دون بطانة داخلية، كشف عن رجليها، بالإضافة إلى فستان أسود بنقاط بيضاء، وآخر باللون البيج.

وجاءت أحد الإطلالات غير التقليدية لمريم أوزرلي في الجلسة، مكتفية بارتداء "بابيون" أسود، ومستعينة بعدد من التعبيرات الطريفة بوجهها، وهي الصورة التي حصدت تفاعل الكثير من متابعيها عبر "إنستجرام".

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