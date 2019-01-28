تداول نشطاء موقع "إنستجرام"، صورة جديدة تجمع النجم عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في "دبي".
وظهرت "دينا" مرتدية سترة حمراء اللون وطويلة، بالإضافة إلى فستان أسود دون نقوش، فيما أطل "الهضبة" بجوارها بأزياء "كاجوال"، تتكون من بنطلون قاتم اللون، و"قميص منقوش".
يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني أثارت الجدل في أحدث ظهور لها مع النجم عمرو دياب، حيث أطل الهضبة محتضنًا "دينا" المرتدية فستان قصير متعدد الألوان ودون أكتاف، واضعًا يديه حول بطنها، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل مع الصورة، فعلق أحدهم قائلًا، "ده النونو بينه على وصول"، و"أنتي شكلك حامل"، و"هنقولك مبروك يا بابا قريب"، و"يا جماعة الصورة عادية مفيش حاجة".
وسبق وتساءل الجمهور منذ شهرين عن سر البطن المنتفخة لدينا الشربيني، في تعليقات على صورة لها من دبي، ظهرت خلالها مرتدية فستانا أحمر مفتوح، له فتحة ساق طويلة، ودون أكمام، مع تسريحة شعر "ويفي" قصيرة ونظارة شمسية، كما ظهرت وهي تضع يدها على بطنها التي ظهرت "منتفخة"، خلال الصورة.
وتفاعل مع "الشربيني" العديد من المتابعين، والذين زعموا أنها "حامل"، فكانت التعليقات، "حاسة إنك حامل، حساها حامل مش معقول دا كرش، وتقومي بالسلامة يا حوت، إنتي حامل".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بعد الجدل حول "حملها".. ظهور جديد لدينا الشربيني وعمرو دياب في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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