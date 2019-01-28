"مروة" تطلب الخلع: "حرمني من الإنجاب واتجوز الشغالة"

بعد 5 سنوات من الزواج، اكتشفت "مروة. أ"، 32 عامًا، خيانة زوجها الذي اختار حرمانها من نعمة الإنجاب لكي يتمكن من خيانتها دون وجود قيود تمنعه من ذلك، معاناة عاشت فيها السيدة الثلاثينية انتهت بعد خيانته لها مع "الشغالة"، كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن".

تقول "مروة": "عمل المستحيل علشان نتجوز أنا كنت رافضة لأني كنت شايفة فيه عيوب كتير بس نتيجة إلحاحه وافقت بس كنت دايما حاسة إن في حاجة غلط وإن الموضوع مش هيكمل بس كمل واتجوزنا".

لم يمر على زواجهم سنة واحدة ولاحظت عليه أفعال غريبة وغير منطقية مثل رغبته الدائمة في تنظيف الأشياء بشكل مبالغ فيه، مضيفة: "كنت فاكرة إن دي حاجة عادية وإنه منظم بس اكتشفت بعد كده إن عنده وسواس قهري بيخليه يعمل الحاجة أكتر من مرة وبرضه معترضش وقلت المهم إنه بيحبني".

فترة قاسية عاشتها الزوجة لرغبتها في الإنجاب، وتردف: "بعد مرور سنتين على جوازنا من غير خلفة حسيت إن في حاجة غلط ولما كشفت الدكاترة أكدوًا إني معنديش حاجة وأقدر أخلف عادي بس مكنتش عارفة فين المشكلة، وكان دايمًا يقولي معلش نستحمل أكيد خير وهو كان عارف إنه السبب في عدم إنجابي".

من أصعب اللحظات التي لم تتمكن "مروة"، من نسيانها عندما أخبرها زوجها برغبته في الزواج من اخرى لإنجابة، وتابعت: "في يوم قالي أهلي نفسهم يشوفوا عيالي ولو اتجوزت لازم تعرفي إنه هيكون غصب عني"، صدمة وشعور بعدم الثقة سيطر عليها، ولكنها قررت تترك لزوجها الحرية في الزواج من أخرى.

كانت المفاجأة التي حاولت "مروة" تكذيبها قيام زوجها بوضع حبوب منع الحمل لها في مشروبها المفضل، وقالت: "مصدقتش لما في يوم صحيت ولاقيته بيحط ليا الحبوب في العصير اللي عارف إني بشربه كل يوم وعلشان أتأكد فتشت في حاجته ولاقيت الحبوب في الدولاب".

لم يمر سوى 4 أيام ثم أخبرها زوجها برغبته في الزواج من خادمة المنزل، فاتخذت الزوجة بعدها قرارها بضرورة الطلاق منه، وبعد مواجهته برر موقفه كما ذكرت: "مش عايز حاجة تاخدك مني فكنت لازم أعمل كده"، ورفض الزوج طلاقها، فقررت اللجوء إلى المحاكم وطلب الخلع.

​