"القومي للمرأة" يشيد بحملة "السند مش في العدد"

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه ببدء الحملة الإعلانية التي تطلقها وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي، وذلك ضمن حملة "2 كفاية"، على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بعنوان "السند مش في العدد.. 2 كفاية"،

وتستهدف الحملة توعية المواطنين والمواطنات بأهمية تنظيم الأسرة، لمواجهة الزيادة السكانية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بفكرة الحملة الإعلانية الهادفة والتي تسعى إلى توعية المواطنين والمواطنات بالآثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية، ومواجهة المفاهيم والموروثات الثقافية الخاطئة والتي يتبنها البعض في ريف وصعيد مصر على مدار أعوام، والمتعلقة بالعزوة والسند وكثرة الأبناء وإنجاب الولد.

وقالت إن الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تواجهها مصر حالياً وتقف حائل أمام أي جهود للدولة، ومحاولتها لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن جميع المؤشرات تؤكد على ضرورة العمل على مواجهة المشكلة وايجاد حلول سريعه لها.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة سيتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في حملة "2 كفاية"، عن طريق تنفيذ حملات طرق الأبواب من خلال فروعه بالمحافظات، لتوعية السيدات في قرى ريف وصعيد مصر برسائل الحملة وأهدافها، كما سيشارك أعضاء الفروع في الاجتماعات الشهرية التي ستعقد في كل محافظة للمتابعة.

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