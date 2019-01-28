ياسمين صبري بإطلالة "كاجوال" وشعر "كيرلي"

شاركت الفنانة الشابة ياسمين صبري جمهورها بـ "اللوك" الجديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت "صبري" بشعر "كيرلي" على عكس العادة، مع "مكياج" بسيط للغاية، وملابس "كاجوال".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري كان فيلم "الديزل"، الذي عرض في عيد الأضحى، ويشاركها بطولته الممثل المصري، محمد رمضان، وهو من إخراج كريم السبكي.

وتعاقدت الفنانة ياسمين صبري على مسلسلها الجديد "حكايتي" في أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية بشهر رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ويتم التحضير للعمل حاليا واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيدا لبدء التصوير، خلال الأيام المقبلة.

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