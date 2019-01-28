بالفيديو| رواد "فيسبوك" يتداولون مقطع "علقة موت" لشاب تحرش بفتاة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو لمجموعة من الشباب اعتدوا على شاب بالضرب، حيث زعموا أنه تحرش بفتاة كانت تسير في منطقة فيصل.

وظهر في الفيديو المتداول تحت عنوان: "علقة موت لشاب تحرش بفتاة في فيصل"، اعتداء مجموعة من الشباب على آخر، بينما جاء صوت فتاة صورت الفيديو وهي تقول: "هو دا مستواك.. هصورك وهوديه في داهية".

وأوضح الفيديو المتداول أيضًا صوت رجل وهو يسأل الفتاة: "هو عملك حاجة يا بنتي" لترد عليه الفتاة: "أيوة يا عمو تحرش بيا.. ومش هسيبه".

وقال مصدر أمني، إن أجهزة أمن الجيزة لم تتلقى أي بلاغات بشأن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يحتوي على مشهد تعدي بعض أهالي شارع فيصل على شخص اتهموه بالتحرش بفتاة.

وأضاف المصدر أن القوات تجري تحرياتها بشأن الواقعة، وسوف يتم فحص الفيديو للوقوف أعلى ملابسات الواقعة بالكامل.

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