بالفيديو| دينا الشربيني تحدد موعد ارتدائها "الفستان الأبيض"

تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن حياتها الخاصة، خلال لقائها مع "الإمارات نيوز"، على هامش حضور العرض الخاص لفيلم "122"، في دبي، بصحبة أبطاله، من بينهم أمينة خليل وأحمد داوود.

وقالت "الشربيني"، إنها لا تهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، وتحترم جميع الآراء المدونة عليها من محبيها وكارهيها، موجهة الشكر لزملائها وأصدقائها في الوسط الفني الداعمين لها، عقب تعرضها للعديد من الانتقادات عقب ظهورها بـ"لوك" جديد في افتتاح إحدى المهرجانات الفنية في الجونة.

وبسؤالها عن موعد إطلالتها بفستان الزفاف الأبيض، ظهر عليها التوتر، مجبية باللغة الإنجليزية: "في العرض المقبل"، وانهت الحوار مع "الإمارات نيوز".

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني أثارت الجدل في أحدث ظهور لها مع النجم عمرو دياب، حيث أطل الهضبة محتضنًا "دينا" المرتدية فستان قصير متعدد الألوان ودون أكتاف، واضعًا يديه حول بطنها، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل مع الصورة، فعلق أحدهم قائلًا، "ده النونو بينه على وصول"، و"أنتي شكلك حامل"، و"هنقولك مبروك يا بابا قريب"، و"يا جماعة الصورة عادية مفيش حاجة".

يذكر أن الثنائي لاحقتهما شائعة الزواج منذ أكثر من عامين، وسط إنكارهما للأمر في البداية، على الرغم من تكرار ظهورهما العلني في العديد من الفعاليات الفنية.

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