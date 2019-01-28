رامي العلي: مجموعتي الجديدة مستوحاة من أقوى عناصر الثقافة الإسبانية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عاد مصمم الأزياء العالمي رامي العلي إلى عاصمة الموضة باريس مرة أخرى لعرض مجموعته من أزياء الخياطة الراقية لموسم ربيع وصيف 2019 في رحاب فندق لو موريس. ويُعد هذا الموسم الخامس عشر للمصمم السوري، والذي بدأ مسيرته في باريس عام 2012. ويأخذنا العلي هذا الموسم في رحلة إلى بلاد الأندلس ليرسم لنا لوحة فنية لأبرز وأجمل العادات الفولكلورية في تاريخ الجنوب الإسباني والتي تتمثل بمصارعي الثيران وراقصات الفلامنكو، وألوان المهرجانات الزاهية، ليعيد تقديم فستان الـ "كارمن" التقليدي. فوشيا التقت رامي العلي وعادت بهذا اللقاء..

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