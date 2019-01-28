متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرض مصمم الأزياء المصري - العالمي، هاني البحيري مؤخرا مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2019 في باريس، خلال أسبوع الموضة. وتميّزت تشكيلة البحيري بدقتها العالية، وتفاصيلها الفاخرة، التي نالت إعجاب الحضور وأبهرتهم. وفي مقابلة سريعة لفوشيا مع البحيري بعد العرض، أكد المصمم بأنه كان محبطا من تصميماته والألوان التي استخدمها قبل العرض، مشيريا إلى أنه لا يُعجب بتصميماته قبل عرضها، لكنه يشعر بالرضا فقط عندما يرى إعجاب الجمهور والحضور. للمزيد تابعي الفيديو..

كانت هذه تفاصيل خبر هاني البحيري: دايما بشوف حاجتي مش حلوة.. وقبل عرض مجموعتي كنت محبطاً! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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