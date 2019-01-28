بـ5 مكونات منزلية.. رشاش لتنظيف جميع الأسطح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

تحتار عادة المرأة في اختيار أفضل بخاخات وسوائل التنظيف الموجودة في الأسواق لتنظيف مختلف الأسطح في المنزل وتلميعها؛ لكثرة أنواعها وفق نوع البقعة في المنزل، ما قد يضيع الكثير من الأموال، لذلك طوّرت مجموعة من الأمهات على "فيسبوك" سائل تنظيف أطلقن عليه "الرذاذ المعجزة" لتنظيف أي بقعة في جميع الأسطح، وفقًا لـ"ديلي ميل" البريطانية.

"أحب هذا الرذاذ إنه المنظف الوحيد الذي أستخدمه"، كتبت إحدى رواد "السوشيال"، مضيفةً أنها تستخدم الخليط "لتنظيف كل شىء تقريبًا"، وأضافت أخرى: "هذا المنظف رائع للبوتوجاز وحتى الحمام"، وعلَّقت صاحبة حساب آخر "أرش هذا السائل وأتركه لمدة 10 دقائق قبل أن اسمحه، ولا احتاج إلى تنظيف أي شيئ".

مكونات السائل:

1- لتر من الماء المغلي

2- 300 مللتر من الخل

3- 60 مللتر من سائل غسل الأطباق

4- 25 ملجرام من زيت الأوكالبتوس

5-3 ملاعق صغيرة من صودا الغسيل

طريقة تحضير المنظف:

1- قومي ببساطة بخلط صودا الغسيل مع كوب واحد من الماء المغلي ليذوب.

ثم أضيفوا المكونات الباقية واسكبوا كل منها في زجاجة سعة 2 لتر، مع فوهة الرش التي تسمح بتطبيقها السهل على مختلف الأسطح.