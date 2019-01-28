"البيت أسقع من الشارع".. 5 حيل بسيطة لتدفئة إضافية للمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يشعر البعض أن حالة الطقس داخل المنزل أكثر برودة من الشارع، خاصة عند انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، فكيف يمكن تدفئة المنزل بسهولة وبطرق بسيطة؟

يستعرض لك "الخليج 365" 5 حيل سهلة لتدفئة المنزل، وفقًا لموقعthe conversation للمنوعات.

1- الستائر

استفيدي من حرارة الشمس خاصة أثناء فترة الظهيرة، افتحي النوافذ والستائر، واحصلي أنت وأسرتك على تدفئة طبيعية من الشمس، وعندما يأتي الليل يمكنك إغلاق النوافذ وإسدال الستائر لمنع دخول الهواء البارد والحصول على بعض التدفئة الإضافية.

2- حرك المدفئة

اجعل المساحة أمام المدفأة كبيرة، للتنتشر الحرارة في مختلف أنحاء الغرفة أو المنزل، فلا تضع الأريكة مثلًا أما المدفئة فتصد الهواء الساخن.

3- المفارش

يمكنك الاستعانة بمفارش من الصوف لتغطية السرير والكنب للحصول على الدفئة، إضافة إلى السجاد الثقيل، ويمكنك الاستعانة به لتغطية جميع الأماكن الظاهرة من الأرضية.

4- إغلاق الغرفة

إذا كنتي أنت وأسرتك تجلسون في غرفة واحدة يمنكك إغلاق باقي الغرف، لتركيز الهواء الساخن في مكان واحد، ويجب في هذه الحالة التأكد من منفذ للتهوية حتى تتجنبي الشعور بالاختناق.

5- استخدمي الفرن

الفرن مصدر جيد للتدفئة يمكنك استخدمه بكثرة في الشتاء في خبز الطعام، لتحصلي على تدفئة عالية في الشقة، خاصة الغرف القريبة من المطبخ.