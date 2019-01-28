فساتين زرقاء من مجموعة زهير مراد للأزياء الراقية لربيع 2019

قدم المصمم اللبناني فساتين بالأزرق الداكن ، ومزجها مع ظلال فاتحة ليعبّر عن شكل البحر وتقلباته. استخدم زهير مراد عددًا من الأقمشة الفاخرة التي تتمتع بالانسيابية، مثل الحرائر والشيفون، كذلك طوّع بريق الأقمشة اللماعة ليكسر كآبة الأزرق الداكن. كذلك استخدم التطريز ليضيف حيوية ولمعانًا لتصاميمه، وظهر التطريز بلون الفستان نفسه كاتجاه التزم به زهير مراد في مجموعته الأخيرة من "الهوت كوتور"، إلا في بعض الفساتين التي جاءت مزدانة بالمرجاني الحي لون 2019.

الأزرق لون له دلالات عدة تختلف بحسب درجة اللون المختارة، ويبدو أنّ زهير مراد قرر أن يبعث برسائل مختلفة من خلال اللعب بالألوان.

الشقوق والكرانيش سيطرت على مجموعة "الكوتور" لزهير مراد

ظهرت صيحة الشقوق العمودية في عدد كبير من تصاميم زهير مراد، هي موضة عشقتها كثير من النجمات العام الماضي، مثل إليسا، وهيفاء وهبي، ومايا دياب، وغيرهنّ.

كذلك استخدم المصمم اللبناني صيحة الكرانيش الكثيفة، ليمزج بين ظلال الأزرق ويحقق لوحة فنية تثير شغف الرائي بموج البحر.



ظهرت الفساتين القصيرة التي زينها زهير مراد بالأكتاف العريضة تارة، وصيحة الكتف المكشوف تارة أخرى.

ومن ضمن التصاميم اللافتة التي خطفت الأنظار على ممشى عرض أزياء الكوتور، هو تصميم لـ فستان أزرق مطرز يشبه الجمبسوت بشورت مثير، والجزء العلوي عبارة عن لفائف حريرية تضم الصدر والكتف.



كذلك، قدّم زهير مراد قصة الصدر على شكل حرف V الذي يحرص عليها، لما لها من تأثير جاذب يضفي على المرأة شعورًا بطول القامة.



لم تخلُ مجموعة الهوت كوتور للـ مصمم اللبناني زهير مراد، من صيحة الكاب المنسدل من الكتفين، والتي عززت الشعور بموج البحر الأزرق، كما جاء عدد كبير من التصاميم مزينًا بحزام يضم الخصر، وهو أسلوب يميز تصاميم زهير مراد في الأعوام السابقة.