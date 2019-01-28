فساتين النجمات في حفل الـ Sag Awards ستفاجئكِ!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - أُقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الـ Sag Awards لعام 2019، والذي حضره مثل العادة عدد كبير من النجوم والنجمات العالميين، الذين اختاروا أجمل التصاميم وأكثرها تميزًا للسجادة الحمراء الخاصة بهذا الحدث، واللافت أنّ العديد من النجمات نجحن في اختيار فساتين جميلة هذا العام، ومن أبرزهنّ كانت الليدي غاغا التي فعلتها مرة أخرى وكانت الأكثر أناقة في فستان باللون الأبيض، وإليكِ التفاصيل.



الليدي غاغا في أجمل اطلالة في فستان باللون الأبيض من ديور:



منذ مدة ونحن نشاهد الليدي غاغا في اطلالات لافتة تجمع فيها بين الأنوثة والعصرية، وقد نجحت مؤخرًا في دخول قائمة النجمات الأكثر أناقة، واطلالتها مساء أمس في حفل الـ Sag Awards كانت من الأجمل بالنسبة لها، حيث تألقت في فستان باللون الأبيض بتصميم رومانسي وجذاب من "ديور" Dior، من قماش التفتا والدانتيل، وقد نسقت معه عقد تشوكر ذهبيًّا، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، ومكياجًا داكنًا وقويًّا.





مارغوت روبي راقية في فستان من شانيل:



الممثلة الجميلة “مارغوت روبي” Margot Robbie اختارت فستانًا ناعمًا باللونين الأبيض والذهبي من مجموعة دار “شانيل” Chanel، بتصميم ناعم ناسب قوامها الممشوق، وقد اعتمدت تسريحة شعر منسدلة ومجوهرات ناعمة، وبدت بالفعل مثل نجمات الخمسينيات الراقيات.





إيما ستون في لوك لافت من لويس فويتون:



الممثلة الشابة إيما ستون Emma Stone عودتنا على اطلالاتها اللافتة، ومساء أمس اختارت تنسيقًا من “لويس فويتون” Louis Vuitton جمع بين الأناقة والعصرية، نسقت من خلاله بنطلونًا أسود بقصة أرجل واسعة، مع قميص من قماش البروكار باللون الذهبي مزين بربطة على الرقبة، وأكملت اللوك بمجوهرات ناعمة.





لوبيتا نيونغو في اطلالة مبتكرة من فيرا وان:



نشاهد لوبيتا نيونغو Lupita Nyongo دائمًا في اطلالات لافتة غير اعتيادية، ولحفل الـ sag awards أمس اختارت لوك من “فيرا وانغ” Vera Wang بدا عبارة عن بليزر باللون الأسود بقصة مكشوفة الأكتاف، مع تنورة ماكسي من الشبك باللون الفضي، وقد اعتمدت تسريحة شهر مستوحاة من تراثها الأفريقي.





شاهدي بالصور أبرز اطلالات النجمات في حفل الـ Sag Awards مساء أمس واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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