كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - عودة موضة الميتاليك الساحر على السجادة الحمراء في حفلي جوائز الأوسكار والغولدن غلوب بينما كانت الدقّة بالتصاميم تسرق الأنظار في عالم الأزياء، كانت التصاميم الذهبيّة والبرّاقة تتربّع على عرش مخيّلة المصممين في مشغل بوليس الذين انشغلوا بإعادة إنشائها واكتشافها وتسليط الضوء عليها. تعكس المجموعة الجديدة من ساعات بوليس النسائية مبدأ "كُن جريئاً أو ابق مختبئاً" وُقدّم نسخة جديدة من مجموعة "ديكادانس".

تُضيف الإكسسوارات الجميلة ببساطتها سحراً أنيقاً على الساعة، ما يجعل المجموعة مناسبة للاستخدام اليومي وحتى في السهرات الأنيقة. من جهتها، تُعدّ الساعات المناسبة لحفلات الكوكتيل أبرز القطع لهذا الموسم، فهي احتفالية ومزينة بالأحجار المتلألئة. كما تتوافر الساعات في نسخ كرونوغرافية وظيفية بالإضافة إلى أساور معدنية ملونة.

لقد صمّمت العلامة المرموقة بوليس إكسوارات تعكس روح بوليس المميّزة والتي تليق بأي أسلوب. وتُعدّ هذه الساعات والإكسسوارات أفضل طريقة تُعبّر بها عن نفسك سواء كنت ترتديها مع أفخم الملابس أو مع فستان السهرة غير الرسمية.

تتوافر المجموعة النسائيّة الجديدات من بوليس في المنافذ الفاخرة الرائدة في كافة أنحاء الشرق الأوسط، وتأتي بأسعار ملائمة ومثالية تُناسب أي ميزانية وأي ذوق.

كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة نسائيّة رائعة من "بوليس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.