صور مكياج من انستقرام...هل تختارين منها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - هناك العديد من حسابات خبيرات التجميل على اسنتقرام، تعرفي على أبرز حسابات ومدونات الموضة والجمال، وشاهدي صور مكياج من انستقرام. اختاري ما يناسبك وتقيّدي بالنصائح التالية لثبات مكياجك اطول فترة ممكنة:



كريم الأساس

- خلط كريم الأساس مع المرطّب وسيلة سهلة لكسب الوقت، إذا كان الفاونديشن كامل التغطية.

العيون البنّية الظلال باللون المرجاني، والنحاسي، والوردي، والبنّي والبيج.





ظلال العيون

- تبرز العيون الزرقاء مع الظلال باللون الأزرق، والبنفسجي، والرمادي، والفضّي والكحلي.



- تبدو العيون الخضراء جميلة مع الظلال باللون المرجاني، والرمادي الداكن، والأخضر المطحلب، والذهبي، والبنّي.



- تناسب العيون العسلية مزيج من اللون البنّي مع الأخضر والذهبي، لذلك يمكنك استخدام نفس الظلال الملائمة لكلٍّ من العيون البنّية والخضراء.





البلاشر

- لدوام البلاشر فترة طويلة، شاهدي صور مكياج من انستقرام وانتقي صيغة هلاميّة أو جلّ تحت البودرة أو المسمِّر.



الحواجب

- تُعتبر أقلام الدرجة 2 الظلّ المثاليّ لرسم الحواجب الطبيعية. لا تنسي أن تبريه بانتظام، لترسمي خطّك بحرفيّة وخفّة.



أحمر الشفاه

- إذا كنت تريدين العثور على اللون المثاليّ لبشرتك، حاولي تطبيق لون أحمر شفاه بنفس لون نغمة بشرة شفتيك الداخليّة: إذا كنت من ذوات البشرة الباردة، استخدمي لوناً بنوتات باردة، وإذا كانت دافئة، لوناً بتدرّجات دافئة. طبّقي أحمر شفاه بنغمة معاكسة في وسط الثغر، لإعطائه تأثيراً مكتنزاً.





- شاهدي صور مكياج من انستقرام وضعي خافي العيوب على الزوايا الخارجيّة للشفتين، لترفيعها وبالتالي إبراز وسط الثغر.

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