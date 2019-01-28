أطعمة تحافظ على شباب بشرتك... واظبي على استهلاكها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - يتوافر العديد من الأطعمة التي تعمل على تعزيز نسبة الكولاجين في بشرتك، فإذا واظبت على استهلاكها تساهمين في تأخير ظهور علامات التقدم في السن على بشرة وجهك.

تعرفي في ما يلي الى أبرز هذه الأطعمة.



البيض

يدخل البيض في تركيبة العديد من الوصفات الطبيعية المعروفة بفوائدها في تجديد شباب البشرة، إذ إنه أحد أنواع المأكولات التي تشتمل على الكولاجين الطبيعي، وذلك في أغشية البيض وقشره. انطلاقاً من ذلك، من المهم جداً أن يكون البيض من الأطعمة الأساسية في نظامك الغذائي.



الأعشاب والخضار الخضراء

تحتوي الأعشاب والخضار الخضراء على خصائص ومكونات لديها قدرة كبيرة على منع تفكك الكولاجين من البشرة وتعزيز عملية إنتاجه فيها. كما أنها في الوقت نفسه مغذية جداً ومفيدة، بالتالي لا تترددي في المواظبة على استهلاكها لشباب بشرتك، ولصحتك عموماً.



البرتقال والليمون

من المعروف أن الفيتامين سي أحد أبرز الفيتامينات المفيدة للبشرة وللحفاظ على شبابها. ولأن البرتقال والليمون من بين الأطعمة الأكثر احتواءً على هذا الفيتامين، فمن الضروري جداً عدم إهمالهما في نظامك الغذائي، وبذلك تعززين نسبة الكولاجين في البشرة وتؤخرين ظهور الخطوط الدقيقة فيها.

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