احمي بشرتك من الجفاف مع هذه الأقنعة الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - تعاني البشرة في فصل الشتاء بسبب الطقس البارد جفافاً مزعجاً يؤثر على نضارتها ومظهرها المتجانس، حيث أنه يؤدي إلى إصابتها بالتشقّق والاحمرار وإلى ظهور تجاعيد وإن كانت سطحية. وبالتالي تفتقد البشرة ملمسها الناعم وتصبح عملية تطبيق المكياج غير ناجحة.

احمي بشرتك في فصل الشتاء من الجفاف وامنحيها الترطيب الذي تحتاج إليه من خلال أقنعة طبيعية يسهل عليك تحضيرها في المنزل.

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قناع الشوفان واللوز

يتألف هذا القناع من مكوّنات عدّة إلا أن الشوفان واللوز يشكلان المكونين الأساسين فيه. ضعي في الخلاط 6 حبات لوز واطحنيها جيداً. أضيفي إلى اللوز المطحون ملعقتي طعام كبيرتين من الشوفان وملعقتين من اللبن وملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي. دعي المكوّنات تمتزج في الخلاط جيداً حتى تشكّل مزيجاً واحداً تستخدمينه كقناع على وجهك. اتركي المزيج على وجهك لمدة ربع ساعة قبل غسله بالماء الفاتر. بإمكانك اعتماد هذه الخلط مرة في الأسبوع.





قناع العسل الطبيعي

للعسل فوائد كثيرة على صحتك كما أن له دوراً فعالاً في ترطيب بشرتك وتجديد خلاياها وحمايتها من البكتيريا والفطريات. ضعي ملعقتين كبيرتين من العسل الطبيعي وأضيفي إليهما مقدار فنجان قهوة من الماء وامزجيهما جيداً حتى تحصلي على معجون واحد. ضعي المزجي على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم اغسلي وجهك الماء الدافئ. بإمكانك تطبيق هذا القناع مرّة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجتك.





قناع الأفوكادو

الأفوكادو غني بالزيوت المرطبة للبشرة والتي لها قدرة هائلة على اختراق مسام الجلد. كما أنه غنيّ بالفيتامينات E,D, A وبمضادات الأكسدة. قشري حبة الأفوكادو واطحنيها جيداً حتى تصبح على شكل مرهم ناعم. ضعي المرهم على كامل وجهك واتركيه مدة 20 دقيقة قبل أن تغسلي وجهك بالماء الدافئ. بإمكانك تطبيق هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع حسب حاجتك.