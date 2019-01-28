تعرّفي إلى أبرز ألوان الشعر الرائجة لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - حملت إلينا لوحة ألوان صبغات الشعر لعام 2019 درجات تجمع بين الأناقة والجرأة. بعض هذه الألوان قد لا يناسب صاحبات الذوق الكلاسيكي، فهي غير تقليدية، تميل إلى الغرابة بعض الشيء، وتحتاج إلى الكثير من الجرأة والتحرّر لاعتمادها. فيما البعض الآخر حافظ على لمسة الرصانة التي تبحث عنها كثيرات.

معاً نتعرّف على أبرز 5 ألوان لصبغات الشعر التي حملتها لوحة ألوان هذا العام.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>





1- اللون الرمادي

في حين أن العادة تقضي بصبغ الشعر للتخلص من الشعر الأبيض والشائب، ها هي موضة الشعر الرمادي تتصدّر صيحات صبغات الشعر لهذا العام. خيوط فضّية ستتسلّل إلى إطلالتك لتزيد من جرأة ملامحك وتمنحك إطلالة عصرية بامتياز.





2- اللون العسلي المموّج

إذا كنت من عاشقات اللون الأشقر ولكنك لا تجرؤين على صبغ شعرك بالكامل بدرجته القويّة، ستجدين في اللون العسلي الفاتح الإطلالة التي تبحثين عنها. أشقر متوسط اللون، عسلي بدرجة فاتحة، هذا هو اللون الذي حملته إليك صيحات عام 2019.





3- بني متعدّد الأبعاد

قد يكون هذا اللون من أجرأ الألوان التي برزت لعام 2019. فهو لون مموّج يجمع درجات متنوّعة، يحار الناظر في تحديد درجته ولكنه يُسحر بهذه التركيبة التي منحتك إطلالة فريدة وفي غاية العصرية. هو لون موجّه لكل امرأة جريئة تبحث عن إطلالة لافتة لا تشبه سواها.





4- أشقر كريمي

استطاع الأشقر البلاتيني أن يتصدّر صيحات العام الماضي، ولكنه من دون شك، لون يحتاج إلى العناية الدائمة للحفاظ على درجته المشرقة. لهذا العام، جاء الأشقر بدرجة دافئة وبتموّجات تسمح لك بالاستمتاع به لوقت أطول. حتى من دون تجديد لونه سيبقى متألقاً.





5- أسود كاحل

الأسود سيد الألوان حتى في صبغات الشعر. يمنحك حضوراً لافتاً ويعكس شخصيتك القويّة، كما أنه لون راقٍ يزيد من فخامة إطلالاتك. كل ما تحتاجينه إليه عند اعتمادك اللون الأسود هو تطبيق مكياج ناعم كي لا تبدو ملامح وجهك شاحبة.