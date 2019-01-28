كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - ورشة اراجوز وعروض للسيرك وكارتون باجازة سعيدة.. الثلاثاء
في إطار مهرجان "أجازة سعيدة" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة أجازة نصف العام بساحة الهناجر للأطفال من سن 6 وحتي 15 عاما ، والتي تستمر حتي 31 يناير الجارى .
حيث تستمر فعاليات المهرجان يوم الثلاثاء 29 يناير، وتشمل: ورشة أراجوز وخيال ظل إشراف علي ابو زيد، مصطفي الصباغ، محمود حنفي، كما يقدم السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عروضه، وبنادي سينما الكارتون المصري يعرض عدد من الإفلام إشراف المخرجة عطية خيري.
جدير بالذكر أن جميع الفعاليات مجانا، والحجز بأسبقية الحضور.
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