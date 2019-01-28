كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - إيهاب حسن : الأورمان تجري 4800 جراحة قلب و12 ألف عملية عيون

قال إيهاب حسن، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، إن الجمعية ستقوم بتجميع الحالات التي تحتاج إلى علاج بالعين ضمن مبادرة «نور حياة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مستشفيات القوات المسلحة.

وتابع إيهاب حسن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن، جمعية الأورمان، أنه سيتم توفير وجبات مجهزة للأشخاص الذين سيجرون عمليات الكشف والعمليات ضمن المبادرة.

وكشف إيهاب حسن، المدير التنفيذي لجمعية الأورمان، أنه سيتم إجراء 4800 عملية قلب مفتوح وقسطرة ودعامات و 12 ألف عملية عيون بجميع المراحل خلال عام 2019 فضلا عن تزويج 2400 عروسة يتمية مع منحهن 10 ألاف جنيه لكل واحدة مع استكمال ما ينقصهن، فضلا عن إعمار ألف بيت بالإضافة إلى مستشفى شفا الأورومان التي تكلفت 37 مليون جنيه، وأشاد بنجاح الأطباء في المستشفى بإعادة شاب للحياة بعد توقف قلبه لمدة ساعة وتركيب دعامة له.