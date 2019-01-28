كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - إجراءات جديدة من الفيسبوك لدعم الخصوصية .. تعرف عليها

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مركزًا جديدًا للخصوصية واستخدام البيانات، لمساعدة الشركات على فهم الطرق التي يمكنها من خلالها حماية معلومات المستخدم، وذلك احتفالًا بيوم خصوصية البيانات، والذي يوافق اليوم الإثنين.

وكتبت "إيرين إيجان"كبيرة مسؤولي الخصوصية في الفيسبوك ، في مدونة :"نحن مستمرون في العمل طوال العام لتحسين ضوابط الخصوصية التي نقدمها على Facebook والتواصل بشكل أفضل حول كيفية حماية معلومات المستخدمين"، بحسب ما نشرت صحيفة "إيكونوميك تايمز".

وأضافت "إيجن" أنه خلال الأشهر المقبلة سيطلق الفيسبوك ميزة جديدة وهي مسح عمليات البحث السابقة، مضيفة:"هذا عنصر تحكم جديد يسمح للمستخدمين بمشاهدة المعلومات التي نحصل عليها حول نشاطهم على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى ، وبالتالي فصل تلك المعلومات من حساب المستخدم".

وكجزء من احتفالات يوم خصوصية البيانات، سيعرض Facebook رسالة تذكير للأشخاص في '"خر الأخبار" ، ويدعوهم إلى إجراء فحص الخصوصية، لمدة أسبوعين.