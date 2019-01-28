كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 28 يناير 2019 02:34 مساءً - اتفاقية تعاون لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

وقع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، ومن الجانب الفرنسى وزير الخارجية جان ايف لو دريان، على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور الرئيسان عبدالفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون.

كما وقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على اتفاقية إعلان نوايا بين وزارة الصحة المصرية ووزارة الصحة والتضامن الفرنسية للتعاون فى مجال الصحة.